La scorsa settimana Zayn Malik ha scritto un tweet che ha fatto preoccupare i suoi fan: “Vorrei scusarmi per essere praticamente una persona di mer**”.

Ieri sera il cantante inglese ha avuto un nuovo crollo e anche questa volta si è sfogato su Twitter: “Che ne dici di andare a farti f*ttere con le tue str*nzate irrilevanti?! Questo non è un posto per i sentimenti. E tu non sei la persona che hai detto di essere“.



This ain’t a place for feelings. — zayn (@zaynmalik) 3 aprile 2019

And you aren’t the person you said you were, — zayn (@zaynmalik) 3 aprile 2019

sinceramente non so a cosa zayn si riferisca, spero solo che trovi la felicità e che se sta passando un brutto periodo, tutto questo passi il prima possibile. — Ale,, (@_kingstylex) 3 aprile 2019

C’è qualcuno qui che riesce a capire Zayn e i suoi mille sbalzi di umore?

Io non ci riesco proprio

Perché scrivi quei tweet e poi non ci degni nemmeno di una spiegazione?

Poi sempre così fa

Amore, noi vogliamo un po’ di spiegazioni a riguardo per non preoccuparci — Proυd oғ Hαrry ღ #TwoOfUs (@_TPWK_H) 3 aprile 2019

@zaynmalik rappresenta perfettamente me su Twitter, quando parlo di questioni private e poi mi ricordo che ci saranno persone (diciamo massimo 10) che lo leggeranno. — C. (@coffeandpayne) 3 aprile 2019

Che siano frasi rivolte alla sua ex Gigi Hadid?