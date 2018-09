Poche ore fa il The Sun e il Daily Mail hanno lanciato una bomba: “Zayn Malik a letto con una massaggiatrice italiana di 41 anni, poco dopo la rottura con Gigi Hadid“.

Enrica Petrongari è un’italiana di 41 anni, un’ex ballerina di burlesque, che da 5 anni vive in USA e pare faccia la massaggiatrice. La donna ha raccontato di essere stata a casa di Zayn ed ha rivelato che avrebbe avuto dei rapporti con il cantante inglese. Sembra che Zayn le abbia anche inviato materiale esplicito e le abbia chiesto di avere “un incontro a tre”.

“Zayn era molto stanco ed era in camera da letto a dormire. L’ho riconosciuto subito perché è così famoso. Diciamo che è stato piuttosto surreale.

La sua casa è molto moderna. C’erano otto controller PlayStation allineati sul tavolo e opere d’arte sui muri. Sono andata in camera da letto e abbiamo fatto una sessione di massaggi. Ha detto che era molto stanco e stressato. Mi ha detto di tornare il giorno dopo.

I suoi tatuaggi sono molto sensuali. Sono rimasto scioccata dal fatto che era interessato a me. Ci siamo scambiati i numeri e lui mi ha mandato messaggi espliciti.

Mi diceva che gli piaceva il mio didietro e che voleva giocare con me, che voleva una cosa a tre. Mi diceva che non gli importava più dei massaggi, ma che voleva me. La cosa mi lusingava, ma dopo del tempo mi sono accorta che mi stava solo usando.”