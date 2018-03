Sul tavolo arance e grandi limoni isolani. «Con questi puoi farci l’insalata», le spiegano. Fiori, tanti, e un biglietto con scritto a caratteri cubitali: «Benvenuti a Procida». Zahrah sgrana gli occhi, è sbarcata dal traghetto da pochi minuti: l’ultima volta che aveva navigato, fu attraverso il canale di Sicilia. Assai più turbolento. Era incinta di Ali, che oggi ha un mese di vita e due occhioni grandi così. «Quanto affetto», dice nel suo ottimo inglese. Arriva dalla Nigeria la rifugiata di 23 anni che inaugura il progetto Sprar (Sistema di protezione per richiedenti asilo) di Procida: riceve l’abbraccio sincero e un po’ emozionato di tante donne, prima di entrare in una delle 7 case che, di qui a poco, ospiteranno 34 migranti.

È la prima volta che una piccola isola italiana ospita uno Sprar, e non si può certo dire che la vigilia non sia stata calda, con la minoranza dell’amministrazione che aveva chiesto un referendum. Abbozzando anche una fredda domanda da sottoporre alla cittadinanza: «Volete voi che il Comune consenta la permanenza in maniera stabile o anche temporanea di richiedenti asilo nel territorio di Procida?». Oggi però pare davvero che nel dedalo di viuzze tutti – compresi i pescatori – vogliano dare il benvenuto alla nigeriana dai capelli rossi. Annuisce il sindaco Dino Ambrosino: «La nostra comunità contribuisce con responsabilità alla gestione di un problema di grande attualità per tutta l’Italia: avere contatti con queste persone ci potrà far capire meglio il loro vissuto e le ragioni delle loro scelte». “Accoglienza e servizi mirati per l’integrazione al fine di raggiungere l’autonomia”, recita il progetto, gestito da Less onlus per conto del Comune di Procida. «La prima regola è evitare che i migranti siano ghettizzati – spiega il coordinatore, Omar Abdul Rahman – così per Zahrah e gli altri ospiti costruiremo programmi personalizzati agevolando il percorso di integrazione nella comunità isolana: l’apprendimento della lingua sarà fondamentale».

Così qualcuno già mostra a Zahrah i carciofi procidani, scandendo sillabe e sorrisi. «Gli isolani – precisa Omar – sono sensibili e accoglienti, merce rara oggi: le famiglie potranno sentirsi a casa dopo tante sofferenze». Sofferenze, già: la storia di Zahrah è emblematica. Sbarcata in Sicilia a luglio in condizioni di estremo disagio, raggiunge Napoli con altri migranti. Senza fissa dimora né cure mediche, formalizza la domanda di protezione internazionale: è scappata dalla Nigeria per via di persecuzioni religiose. A Napoli la soccorrono Less e l’associazione 3 febbraio: dall’ambulatorio di Emergency, viene indirizzata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. A febbraio il parto. Ali è bello e sano, ma senza permesso di soggiorno di mamma la burocrazia italiana e il nosocomio ne ostacolano il riconoscimento.

Così, Zahrah trema: possibile che debba allontanarsi da suo figlio? La onlus si appella a una circolare del ministero dell’Interno secondo cui «il permesso di soggiorno non può essere preteso come condizione essenziale per rilasciare la dichiarazione di nascita» e richiamando la Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo. Interviene

l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, sollecitando la questura di Napoli per uscire dall’impasse: lieto fine, arriva il permesso di soggiorno. Ali è regolarmente figlio di Zahrah. Che poi apprenderà di essere destinata al neonato Sprar di Procida. Il mare, di nuovo. Nemico o amico? Dal traghetto intravede le case colorate di Marina Grande e tanta gente ad attenderla. Sorride. «Questa sarà casa tua», le dicono. Ci crede, stavolta.