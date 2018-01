Prezzo: EUR 18,90





interni ed esterni Materiale: pelle di mucca, Dimensione: L23 cm * D2.50 cm, Peso: 27 g, Imballaggio: sacchetto di carta e il sacchetto di plastica, Confezione: Confezione: 23cm * 2.50 cm * 2.0 cm, Peso specifico: 30g, Pulizia professionale unico, Questo prodotto non contiene nicotina o tabacco.ZAPP- Marchio francese di 100% pelle bovina di qualità.

Questa custodia in pelle è elegante fattura ed eccellente, protegge efficacemente il tuo indirizzo e-sigaretta, ma la vostra borsa o vestiti.

Dimensioni: L23 cm *D2.50 cm, compatibili con le marche più popolari nel mercato come l’e-cigaratte 900 mah, 1100 mAh, 1300 mAh, 1500 mAh, 1900 mAh or 2100 mAh .

Come ad esempio marchi: E-cigarette Twist Plus- E-cigarette Pro Air, Duo tank, Pro VV, EVOD, VIVAKITA : SOLO. Kanger: SUBVOD MÉGA 2300mAh Batterie, EVOD MEGA…Joyetech : eGo ONE XL, eGo AIO Pro…Eleaf : Kit iJust Start Plus….Aspire: :K3,CFV…

Venduti singolarmente.