“Bisogna distinguere tra chi parla per sentito dire perché è davanti ad un computer e chi parla con cognizione di causa perché vede i malati”. E’ un passaggio dell’intervento del professor Alberto Zangrillo, primario di Terapia intensiva generale e cardiovascolare del San Raffaele di Milano, a Che tempo che fa. “Stiamo osservando quadri clinici definiti lievi. Negli ultimi 5 giorni abbiamo ricoverato 3 pazienti provenienti dall’esterno, sono in un reparto di normale degenza In questa narrazione del Covid 19 che ci appassiona e ci terrorizza da quasi 3 mesi, dobbiamo metterci d’accordo se dobbiamo continuare a raccontare gli italiani come fossero beoti da chiudere in casa perché non sono in grado di proteggersi e di tutelare il prossimo, oppure se dobbiamo dare retta a tutto quello che vediamo dalla clinica”, dice Zangrillo.

