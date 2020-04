“Prudenza, Organizzazione, Sorveglianza, Tempestività. Il protocollo POST per contrastare il virus”. E’ la formula che il professor Alberto Zangrillo, primario di anestesia del San Raffaele, propone a L’aria che tira su La7. “Abbiamo identificato i soggetti a rischio: persone sopra i 65 anni, portatrici di patologia oncologica, pazienti ipertesi o con malattia coronarica. Se li identifichiamo, se li curiamo tempestivamente e li prendiamo in carico con un sistema organizzato tra istituzioni ospedaliere e territorio, non ci sarà bisogno delle terapie intensive. Se un paziente viene curato precocemente, viene curato meglio”, dice Zangrillo, evidenziando che “la terapia intensiva è la soluzione estrema, è una sconfitta. Dobbiamo capire il problema, se arriviamo in terapia intensiva non abbiamo capito”.

