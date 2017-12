Mentre i produttori fanno a gara per fare telefoni con schermo sempre piu’ ampio mantenendo contenute le dimensioni del prodotto stesso – ad esempio con i display 18:9 e l’eliminazione del pulsante fisico Home – sul sito di crowdfunding kickstarter è aperta la campagna di finanziamento di quello che si definisce il cellulare piu’ piccolo del mondo: si chiama Zanco tiny t1.

“Siamo orgogliosi di presentare il più piccolo telefono cellulare al mondo” ha dichiarato Zanco, la società che ha progettato il device, secondo cui “è così piccolo che non crederai che sia reale. È il regalo perfetto per qualsiasi amante dei gadget e si adatta a qualsiasi borsa o tasca, non importa quanto piccola”.

Il Tiny T1 sembra un semplice portachiavi a forma di telefono ma in realtà è un mini-phone in tutto e per tutto, poichè è un telefono funzionante che riesce a fare e ricevere chiamate e messaggi di testo (ma scordatevi Whatsapp, ndr). Specifiche in linea con quanto ci si potrebbe aspettare, anche perchè in quel suo piccolo corpicino il telefono non puo’ avere elementi hardware da top di gamma: le dimensioni sono 46.7mm in altezza, 21mm in larghezza e 12mm in spessore con peso di 13 grammi.

Il device ha una tastiera numerica completa e un display OLED piccolo piccolo largo 12.5mm di diagonale 0.49 pollici con una risoluzione di 64×32 pixel e monta un modulo per la connettività di rete 2G (GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900) e ospita una scheda SIM di tipo nanoSIM. Il piccolo telefono funziona alimentato da una batteria da 200mAh che, secondo il produttore, ha una autonomia di fino a 3 giorni in standby e 180 minuti in conversazione. Il Tiny T1 memorizza fino a 300 contatti in rubrica, fino a 50 messaggi SMS, fino a 50 numeri nel registro delle chiamate, ha memorie “32RAM + 32ROM” (non sappiamo se siano in MB o GB) e una porta microUSB per l’alimentazione. Il processore è un MTK2621D.