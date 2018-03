Zanardi replica a hater

(Fotogramma)

“Un amico mi dice: ‘Non ti rompe che giri sta roba su Internet?’ No, mi fa ridere“. Così Alex Zanardi commenta sui social una delle immagini satiriche con cui gli hater del web lo prendono di mira. Nella foto, un selfie scattato in spiaggia che immortala delle gambe stese al sole e uno sfondo marino, si fa riferimento all’ex pilota di Formula 1 mostrando solo la sabbia.

Ma lui, con la solita autoironia che lo contraddistingue, non si lascia sfuggire l’occasione di replicare a chi lo prende in giro. “Mi lusinga che diano per scontato che tutti sappiano chi è Zanardi – scrive l’atleta paralimpico su Twitter, condividendo il fotomontaggio – Il lettino però potevano mettermelo sotto il sedere, o lo Yacht che per mia fortuna, è ancora più realistico..Tié”.