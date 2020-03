di Veronica Marino

“Ragazzi il nostro compito in questo momento è portare nelle case un po’ di gioia, arte e contenuti. Offriamo online creatività. Scaldiamo i cuori. La gente è depressa e spaventata. Bisogna spezzare la tensione. Facciamo tutto quello che è nelle nostre possibilità. Noi possiamo stare vicino alla gente attraverso la rete. Che sia l’arte a fare compagnia alle persone e far pesare di meno il fatto di dover rinunciare, se pur parzialmente, alla propria libertà per un po’”. Rivolto a tutti gli artisti parla così, all”Adnkronos, il leader dei Tiromancino Federico Zampaglione che ieri per primo ha fatto un concerto su Facebook e Instagram con migliaia di visualizzazioni e messaggi positivi (le due dirette hanno raggiunto oltre 70mila persone). “Bisogna fare questo sacrificio e noi possiamo renderlo più facile – dice il musicista – Se le persone sanno che c’è un concerto, qualche iniziativa di artisti e attori il clima a casa è meno cupo”.

Fonte