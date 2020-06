“Il virus circola ancora, ci sono ancora presenze di piccoli focolai. Probabilmente in questo momento anche il clima aiuta perché la gente sta di più all’aperto. Siccome fino ad ora non ci sono certezze, in presenza di un’attività del virus ancora in essere, sarebbe sciagurato stavolta immaginare che governiamo tutto quando il virus ha dimostrato che non è così. Noi siamo già organizzati, questa volta non ci sarebbero giustificazioni se ci facessimo trovare impreparati”. Così la sottosegretaria al ministero della Salute, Sandra Zampa (Pd) ospite della trasmissione ‘L’Italia s’è desta’ su Radio Cusano Campus.

Fonte