Ozzy Osbourne prepara il nuovo album, ma non si avvarrà della collaborazione di Zakk Wylde. Ecco le motivazioni.

Zakk Wylde ha affermato di non essere coinvolto nel prossimo album di Ozzy Osbourne. Durante un’apparizione nell’ultima puntata di The Cassius Morris Show, al chitarrista di lunga data di Ozzy è stato chiesto se avesse preso parte alle sessioni di registrazione per il prossimo disco di Osbourne.

Zakk ha nell’occasione rivelato di non aver preso parte al nuovo lavoro discografico, che l’ex frontman dei Black Sabbath ha registrato con il produttore di Post Malone Andrew Watt.

Ozzy Osbourne registra il nuovo album senza Zakk Wylde: ecco perché

Ozzy Osbourne ha recentemente annunciato di realizzato un nuovo album con Watt dopo aver lavorato con il produttore nella canzone di Post Malone, Take What You Want. Un album in cui non ci sarà Zakk Wylde.

Al chitarrista – che ha collaborato a lungo con Osbourne – è stato chiesto del disco solista di Ozz durante un’apparizione al The Cassius Morris Show.

“Non ho partecipato al suo album solista. Ozzy ha però suonato con un po’ di amici. Un giorno mi ha semplicemente detto ‘Hey Zakk, lo sai, ho finito di registrare un po’ di roba’, e cose di questo genere. E io gli ho risposto tipo ‘Grande!‘”.

L’artista ha quindi aggiunto che la canzone di Post Malone con Ozzy è incredibile “ Post è venuto a uno show dei Black Label Society un anno e mezzo fa circa, prima che a Ozzy accadesse quello che gli è successo. Lui è arrivato e mi ha detto ‘Hey, Zakk, come va?’. È un ragazzo davvero forte“.

Ecco il video di Dreamer di Ozzy Osbourne:

Ozzy Osbourne, nuovo lavoro discografico dopo Scream

Zakk ha riconosciuto che la maggior parte delle persone probabilmente si aspettavano che avrebbe preso parte al nuovo album di Ozzy, ma ha pensato:

“Potremmo sempre stare insieme e registrare un’altra cosa. Quindi va tutto bene, amico“.

Ozzy non pubblica album da solista dal 2010, anno in cui è uscito Scream, dopo aver trascorso gli ultimi anni in tournée con i Black Sabbath a supporto dell’LP, 13, oltre a tenere diversi concerti da solo.

Recentemente, Osbourne si sta riprendendo a casa dopo aver subito una brutta lesione al collo con conseguente rinvio del suo tour da solista.