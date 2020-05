“Io non ho mai fatto nessuna polemica con il professor Crisanti e lui non l’ha fatta con me. Mi spiace che si dia questa lettura ma sono i fatti a dirlo. C’è stato un dibattito rispetto ad alcune attività tra diversi operatori e players della Sanità nella partita del Coronavirus. Vorrei anche ricordare che la partita dei tamponi di Vo’ è stata decisa dal sottoscritto e il professor Crisanti mi ha chiamato dopo una decina di giorni, io non lo conoscevo, e mi ha detto ‘ha fatto una bella scelta, quella di andare contro la legge e fare i 3.000 tamponi a Vo’, mi finanzia i tamponi alla fine della quarantena?’ Così è nato lo studio di Vo'”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in videocollegamento con ‘Mezz’ora in più’, in onda su Rai 3.

