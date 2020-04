“La discesa è iniziata in maniera importante lo testimoniano i dati del bollettino di oggi le persone in isolamento sono scese a 9533, ben 381 in meno rispetto a ieri, a fronte di 16881 positivi, abbiamo 1329 pazienti ricoverati negli ospedali, 39 in meno rispetto a ieri, così come quelli in terapia intensiva calati a 140, 23 in meno rispetto a ieri. E abbiamo più persone in terapia intensiva no Covid (217), rispetto ai Covid; i dimessi sono stati 2316, 84 in più “. Lo ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia oggi al punto stampa alla Protezione Civile. Rimane alto invece il numero di decessi: in ospedale sono stati 1008, 19 in più, e 1206 in totale dal 21 febbraio. E cresce il numero di tamponi fatti, arrivati a 286.757, oltre 9 mila in più da ieri.

