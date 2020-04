Il Veneto anticipa, in parte, la fase 2 e allarga le maglie delle restrizioni.”Ho firmato oggi un’ordinanza, valida da subito, che toglie tutte le restrizioni che potevano essere tolte e questo lo possiamo fare visto il trend in discesa dei dati che ormai si è consolidato da due settimane, ma questi allargamenti non possono essere letti come ‘è tutto finito’, occorre senso di responsabilità”, ha spiegato il governatore Luca Zaia. Così L’ordinanza firmata oggi dal governatore permette da oggi di andare a comprare il cibo take away, possibilmente su prenotazione, e di portarselo via, ovviamente rispettando tutte le misure di sicurezza. In pratica da oggi si potrà andare a prendere il gelato o il pezzo di pizza e mangiarselo, purché non davanti all’esercizio commerciale, ma anche per strada, ha spiegato Zaia.

