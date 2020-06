Questo fine settimana in provincia di Siracusa c’è stata un’aggressione omofoba ai danni di un giovane ragazzo che si è ritrovato ad essere difeso dall’influencer Yuri Pennisi e dal suo amico, il volto di Ex On The Beach Italia, Matteo Diamante.

Secondo la ricostruzione i due influencer insieme al proprio gruppo di amici, fra cui anche un ragazzo apertamente omosessuale, si trovavano a fare serata a Marzamemi, una frazione sul mare del comune di Pachino, in provincia di Siracusa. Una serata fra amici rovinata da un gruppetto di bulli che – adocchiato il ragazzo gay della comitiva – l’hanno iniziato ad insultare.

A svelare la dinamica è stato Yuri Pennisi:

“Noi eravamo tranquilli a Marzamemi in vacanza, perché è un posto che mi piace tantissimo. C’è ottima gente tranne quei due bimbetti di ieri che, ahimè, hanno voluto creare del panico. Ero con una ragazza, che era del nostro gruppetto, che ha un amico omosessuale. Un tipo gli ha detto ‘Froc*o di mer*a‘. A me è girato il caz*o e gli ho risposto: ‘Froc*o di mer*a? Potresti evitare, perché sono contro queste cose’”.

Il racconto è stato poi continuato da Matteo Diamante:

“Era un pretesto per attaccare bottone. Hanno iniziato a spingere. Io ovviamente sono intervenuto, perché nessuno tocca il mio fratellino Yuri. In un attimo eravamo due contro sei, da lì poi è scaturito tutto quanto. Poi è arrivata la polizia e i carabinieri, sono intervenuti. Cose che non si dovrebbero vedere nel 2020”.

Yuri ha poi condiviso una storia su Instagram con scritto: “Se tu chiami un ragazzo gay “froc*o” io ti chiamo “coglio*e”. Pensate a divertirvi a 20 anni non a fare risse da paese con ragazzi in vacanza che si fanno i cavolacci loro. Aprite quella testa che avete, perché è un’assurdità“.

Il portale PachinoNews ha così riportato:

“Ci sono stati attimi di tensione, spintoni una t-shirt strappata, qualche schiaffo ma – come confermato dalle forze dell’ordine, nessuno ha riportato ferite né traumi e non sono stati registrati ricoveri al Presidio territoriale emergenza dell’Azienda sanitaria”.

Ecco il video: