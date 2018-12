YouTube ha condiviso la classifica dei 10 video musicali più popolari in Italia e nel mondo nel 2018. Due top ten in cui non mancano le sorprese.

Tempo di bilanci nel mondo della musica e anche dello streaming. YouTube ha condiviso il suo Rewind, ovvero le classifiche relative ai video popolari nel 2018. Graduatorie che ovviamente interessano da vicino l’industria musicale. Scopriamo insieme quali sono state le clip più viste in Italia e nel mondo.

YouTube, i video più visti in Italia nel 2018

Non sorprende più di tanto la top ten relativa alle views in Italia. Nei primi dieci posti, figurano ben nove pezzi italiani, a conferma di un trend che vuole il nostro Paese più attento ai prodotti locali che a quelli mondiali. L’unica eccezione è La Cintura di Alvaro Soler. Un brano spagnolo lanciato comunque da un artista amatissimo in Italia e che con l’Italia ha avuto molto a che fare negli ultimi anni. Ecco la classifica completa:

1 – Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e Sean Kingston – Amore e Capoeira

2 – Baby K – Da zero a cento

3 – Ghali – Cara Italia

4 – Irama – Nera

5 – Alvaro Soler – La Cintura

6 – J-Ax e Fedez -Italiana

7 – Fred De Palma feat. Ana Mena – D’estate non vale

8 – Lo Stato Sociale – Una vita in vacanzza

9 – Carl Brave feat. Francesca Michielin e Fabri Fibra – Fotografia

10 – Thegiornalisti – Questa nostra stupida canzone d’amore

YouTube, i video più visti al mondo nel 2018

Totalmente differente la classifica dei video musicali più popolari al mondo. Domina in questo caso il ritmo latino e reggaeton, con pochissime eccezioni, ovvero i Maroon 5 e la loro Girls Like You e Drake con God’s Plan. Di seguito la graduatoria completa:

1 – Casper, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna – Te Bote Remix

2 – Nicky Jam x J. Balvin – X

3 – Maroon 5 feat. Cardi B – Girls Like You

4 – Daddy Yankee – Dura

5 – Ozuna x Romeo Santos – El Farsante

6 – Becky G e Natti Natasha – Sin Pijama

7 – El Chombo feat. Cutty Ranks – Dame Tu Cosita

8 – Drake – God’s Plan

9 – Rake feat. Ozuna e Wisin – Me Niego

10 – Ozuna x Manuel Turizo – Vaina Loca

Di seguito il video più popolare in Italia, Amore e Capoeira: