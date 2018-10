Young Signorino si è sposato con Jessica Loren, una ragazza che ha conosciuto circa cinque mesi fa. In molti però non credono a questo matrimonio e parlano di montatura creata per lanciare singoli e video musicali.

Il trapper però in una recente intervista ha confermato di essersi davvero sposato ed ha aggiunto che sua moglie gli ha cambiato la vita.

«Prima vedevo tutto negativo, facevo uso di droghe. Da quando è arrivata lei, a maggio, ho smesso e riesco a fare tutto senza effetto di qualcosa. E’ la cosa più bella che mi sia successa nell’ultimo anno»

Se molti follower non gli credono è anche perché il ragazzo ha cambiato versione su un presunto figlio. Pochi mesi fa Signorino ha dichiarato:

«Mio figlio mi deve chiamare così: “Papà Satana”. Ha due anni, magari faccio in tempo a farne un altro. Non era previsto che facessi un figlio così presto ma gli voglio bene».

Adesso però Young Signorino ha smentito di essere padre ed ha svelato di essere stato spinto a dire certe cose, ma anche aggiunto di volere presto un bambino dalla sua Jessica.

E se non vi bastano i figli inventati, ecco anche il coma indotto per cambiare personalità e la terza media ripetuta 5 volte.

«Ho fatto la terza media cinque volte, ma per questioni di comportamento, diciamo che ho iniziato presto a concentrarmi sulla musica».

«Ad un certo punto della vita ho fatto in modo di andare in coma perché mi sentivo bloccato e pensavo che così avrei cambiato personalità. Ma non è una cosa da fare».

Tutto meno credibile della gemella di Gemma del Sud.

Young Signorino si è sposato ed ha un figlio da un paio d’anni.

Forse posso farcela anche io in questa vita. — Alvaro (@alvaroiago) 3 ottobre 2018

Onestamente io sto Young Signorino lo conosco solo perché è un tizio al quale si dovrebbe togliere la custodia del figlio per le sue idee fanatiche — ً (@bacifinoaridere) 26 agosto 2018

