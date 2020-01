Young Signorino, +Peste: il nuovo brano del trapper che riprende il pezzo La peste di Vinicio Capossela. Una collaborazione che unisce mondi opposti.

Si dice che gli opposti si attraggano. E a volte è vero. Lo dimostra anche il mondo della musica, che tra i tanti esempi di collaborazioni che pensavamo impossibili oggi ci propone quella tra Vinicio Capossela e Young Signorino.

Il noto cantautore irpino ha infatti concesso al trapper di Cesena un suo brano, La peste, tratto dall’ultimo album, Ballate per uomini e bestie. Un pezzo di gran classe che nelle mani di Signorino si è trasformato in qualcosa di molto differente…

Young Signorino con Vinicio Capossela: +Peste

Prendi e fanne ciò che vuoi. Questo è all’incirca ciò che Vinicio avrà detto al trapper nel concedergli l’onore di rielaborare il suo brano. Così, insieme al produttore FiloQ, Paolo Caputo (questo il vero nome del giovane artista) ha deciso di stravolgere del tutto la canzone di Capossela, creandone una nuova versone, +Peste, che dell’originale mantiene in verità solo la voce.

Per il momento il brano è stato fatto ascoltare in anteprima solo a Robinson di Repubblica, ma presto dovrebbe arrivare anche su tutte le piattaforme streaming. Intanto ascoltiamo l’originale:

Vinicio Capossela su Young Signorino: “L’ultimo dadaista”

Nel presentare questa colalborazione, Vinicio ha speso parole davvero di grande elogio per il suo giovane e bistrattato collega: “La peste dell’odio per me ha in musica il suono dell’autotune, della trap dei nativi digitali. Volevo contaminare con questo suono il tema e lo svolgimento e così ho cercato l’artista che più stimo nella blogosfera della rete contemporanea, il giovin signore Young Signorino“.

Capossela ha quindi proseguito affermando: “Lui è di una purezza disarmante. Un purissimo figlio di Satana, come candidamente afferma. Anzi, è Candide lui stesso. È l’ultimo dei dadaisti“. Servirà questo endorsement a far guadagnare maggior stima all’artista di Cesena da parte dei suoi tanti hater e detrattori?



