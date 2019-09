(Adnkronos/Cinematografo.it) – “Questo film parla di me. E del grande amore che provo per Hong Kong”. Yonfan, regista che due anni fa componeva la Giuria del Festival, torna alla Mostra di Venezia, stavolta in concorso, con ‘No. 7 Cherry Lane (Ji Yuan Tai Qi Hao)’, film d’animazione che narra la storia di Ziming, uno studente dell’Università di Hong Kong combattuto tra i sentimenti che nutre per la signora Yu, una madre in autoesilio da Taiwan negli anni del Terrore Bianco, e la sua bellissima figlia Meiling. Ziming le porta a vedere diversi film e, attraverso i momenti magici catturati sul grande schermo, si fanno strada passioni proibite. L’arco temporale coincide con gli eventi turbolenti vissuti a Hong Kong nel 1967.

