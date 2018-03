YI realizza videocamere di sorveglianza di qualità e noi, dopo averne provata una, abbiamo subito scelto di provare un nuovo modello. Scopriamo la YI Camera IP Dome 720p.

La videocamera in questione, chiamata YI Camera IP Dome 720p, è davvero comodissima in quanto ci permette di catturare le immagini spostandosi su se stessa. In questo modo potremo guardare la nostra stanza ruotando la videocamera e spostandola in alto e in basso, inquadrando al meglio la porzione che ci interessa.

L’applicazione YI Home funziona benissimo, come abbiamo già visto con l’altra camera di videosorveglianza testata. Troviamo tutte le impostazioni più importanti e tante opzioni di personalizzazione, oltre che il sistema per salvare le riprese in uno spazio sicuro online previa sottoscrizione di un abbonamento.

Su questo modello, oltre alla classica visualizzazione della camera, abbiamo a disposizione un pad che ci permette, tramite app, di ruotare e spostare l’inquadratura in tempo reale.

Abbiamo provato, questa volta, in modo più approfondito il servizio cloud e siamo rimasti soddisfatti dalla sua intuitività. Basta davvero poco per permetterci di recuperare un filmato o un marker temporale, magari con sensore di movimento attivato, così come di scaricarlo sul device o riprodurlo più volte.

Ci sono sempre gli avvisi di movimento, ben gestiti e con la sensibilità regolabile, così come c’è la possibilità di registrare i filmati su scheda microSD da inserire nella IP Camera.

Per quanto riguarda la qualità di ripresa, troviamo sulla YI Camera IP Dome 720p la risoluzione HD con sensore IR per le riprese notturne. Nel complesso la qualità è buona e ci permette di guardare con chiarezza quello che succede in casa. Il campo di visuale, con lente a 112°, è di 345° in orizzontale (chiaramente con la rotazione della camera) e 115° in verticale.

Il microfono è sufficiente ma non è pulitissimo, insomma identico a quello visto sull’altra IP cam.

Noi la consigliamo vivamente, grazie alle sue caratteristiche e alla buona qualità complessiva. Lo storage cloud poi è estremamente consigliato per ottenere il massimo dalla camera.

C’è da segnalare che lo spazio cloud non è disponibile gratuitamente ma che è più che necessario per sfruttare appieno le potenzialità del prodotto. Infatti, in caso di furti o intrusioni, la registrazione sul cloud è sicura e resta a disposizione anche se i malintenzionati rubano o distruggono la camera o la microSD. I costi non sono proibitivi e il servizio offerto è di alta qualità quindi è davvero consigliato.

Ecco i prezzi per il caricamento di video quando viene rilevato movimento (1 videocamera):

Piano 7 giorni (sovrascrittura dei files a partire dall’ottavo giorno) – 9,99€ ogni tre mesi

Piano 15 giorni (sovrascrittura dei files a partire dal sedicesimo giorno) – 5,49€ al mese

Piano 30 giorni (sovrascrittura dei files a partire dal trentunesimo giorno) – 7,99€ al mese

Ecco i prezzi per il caricamento di video quando viene rilevato movimento (fino a 5 videocamere):

Piano 7 giorni (sovrascrittura dei files a partire dall’ottavo giorno) – 28,99€ ogni tre mesi

Piano 15 giorni (sovrascrittura dei files a partire dal sedicesimo giorno) – 13,99€ al mese

Piano 30 giorni (sovrascrittura dei files a partire dal trentunesimo giorno) – 21,99€ al mese

Ecco i prezzi per il caricamento di video 24 ore su 24 (1 videocamera):

Piano 7 giorni (sovrascrittura dei files a partire dall’ottavo giorno) – 28,99€ ogni tre mesi

Piano 15 giorni (sovrascrittura dei files a partire dal sedicesimo giorno) – 13,99€ al mese

Piano 30 giorni (sovrascrittura dei files a partire dal trentunesimo giorno) – 28,99€ al mese

Questa YI Camera IP Dome 720p è disponibile su Amazon al prezzo di 39,99€ in variante bianca.