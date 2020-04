Stamani come un fulmine a ciel sereno è arrivato un assurdo attacco di Yari Carrisi rivolto a Barbara d’Urso. Il figlio di Albano Carrisi e Romina Power ha pubblicato una storia Instagram in cui ha scritto: “Barbara d’Urso deve morire“. Non contento l’uomo ha anche condiviso le risposte dei follower che hanno applaudito la sua storia.

Poche ore dopo la conduttrice di Pomeriggio 5 ha risposto a Yari Carrisi condividendo un post di sua sorella Daniela d’Urso: “Dunque tu figlio di Albano e Romina Power stai dicendo che mia sorella deve morire? Quindi vuoi che mia sorella muoia? Cioè, le stai augurando la morte?”

Volti noti, giornalisti e gente comune, tutti hanno preso le difese della d’Urso dopo la storia di Yari Carrisi.

Le parole di Yari Carrisi, figlio di Albano e Romina, contro Barbara D’Urso sono vergognose, inaccettabili e ingiustificabili. pic.twitter.com/ry9oiuxmPZ — Giuseppe Candela (@GiusCandela) April 21, 2020

Yari Carrisi Power augura la morte a Barbara D’Urso via Instagram e siccome non gli basta, posta pure i messaggi di sostegno. Siamo al delirio assoluto. Vergognoso e imbarazzante! pic.twitter.com/GJQH2UDj2O — Francesco Canino (@fraversion) April 21, 2020