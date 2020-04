Yari Carrisi a distanza di 12 ore da quel duro e violento messaggio pubblicato su Instagram “La d’Urso deve morire” ha fatto un passo indietro, specificando che non augura la morte di Barbara d’Urso conduttrice, bensì del suo programma “che porta il suo nome”. Quindi presumo Live Non è la d’Urso.

“E’ ovvio che mi riferisco al programma e non alla persona fisica che ha dato il nome al programma. Il tipo di show che non aiuta a vivere meglio, ma è cattivo ed ignorante e si approfitta della gente e delle sventure delle persone, è ora di relegarlo al passato. Da anni si è propagato in tutte le case d’Italia come un virus ed è ora di chiudere il flusso negativo che emana. Non è mai stata mia intenzione augurare la morte a nessun essere vivente ma esclusivamente augurarmi/ci la fine di un programma che ritengo dannoso”.