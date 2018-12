ROMa – Il caso Xylella “riveste ormai carattere nazionale, non riguarda piu solo la Puglia”. Quindi “per accelerare l’applicazione del piano si deve fare un decreto di stato d’emergenza” perché”questa è un’emergenza pura del nostro paese”. Gian Marco Centinaio, ministro delle Politiche agricole, lo dice in audizione alla commissione Agricoltura della Camera.Serve quindi “un un decreto di stato d’emergenza- dice Centinaio- questa è un’emergenza del nostro Paese. L’obiettivo è bypassare tutte quelli che sono – in particolare per gli ulivi secolari – gli step burocratici che potrebbero rallentare decisioni che verranno prese”. Infatti “oggi come oggi solo un decreto e solo lo stato di emergenza ci può permettere di lavorare più velocemente possibile”, segnala il ministro.Il caso ormai non è più solo pugliese o leccese, ribadisce il ministro, infatti “i vivaisti liguri e toscani mi chiedono di accelerare”, spiega Centinaio, “e per accelerare l’applicazione del piano si deve fare un decreto che sia il più efficiente possibile”, perché “qualsiasi decreto un magistrato ce lo può bloccare domani, ma questo è il paese”. Per evitare cose del genere “io vorrei condividere il testo con l’organo giudiziario competente per non andare incontro a sorprese”, prosegue, quindi “mi recherò personalmente a parlare con chi di dovere per evitare sorprese”.

Il piano contro la Xylella fastidiosa prevede una procedura contro chi ostacola le eradicazioni? “La valutiamo”. Centinaio raccomanda il rispetto delle indicazioni scientifiche, spesso disattese o sabotate, sovente nell’ottica di evitare le eradicazioini degli ulivi infetti, circostanza che ha aggravato l’epidemia. “No alle idee strane, a chi va a benedire ulivi- commenta centinaio- un conto sono i santoni un’altra è la scienza”.

Aggiunge infine il ministro: “Nell’ambito dell’elaborazione della manovra sono in attesa di ulteriori fondi da mettere a disposizione anche a medio e lungo termine”.