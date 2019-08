“Al via il bando del Piano di sviluppo rurale Puglia 2014-2020 che consente ai vivai pugliesi siti in zona delimitata di investire nella messa in sicurezza delle serre necessaria per consentire la commercializzare delle piante nonostante la xylella. Un bando importante e molto atteso”.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. È in corso di pubblicazione sul bollettino ufficiale il provvedimento dirigenziale con il quale l’Autorità di gestione del Psr Puglia ha adottato l’avviso pubblico per “investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione di xylella fastidiosa su olivo”. Il bando permette la presentazione delle domande di sostegno per interventi di protezione della produzione vivaistica nelle aree delimitate per la Xylella fastidiosa. Il periodo per presentare le istanze parte dal 18 settembre e termina il 18 ottobre 2019.

“È un’ulteriore importante azione a sostegno del comparto vivaistico pugliese nella zona colpita dalla Xylella – affermano dall’Autorità di gestione Puglia, Luca Limongelli, e il direttore regionale del Dipartimento agricoltura, Gianluca Nardone – con una dotazione finanziaria complessiva di 2 milioni e 200 mila euro, le imprese vivaistiche, in forma singola o associata, potranno beneficiare di sostegni per l’adeguamento delle strutture per la produzione secondo gli specifici criteri di certificazione stabiliti in serre a prova di insetto utili al contrasto della diffusione della malattia. Gli investimenti materiali sostenuti al 100% dal bando consentono ai vivai di adeguare strutture già esistenti (ovvero le serre) di protezioni fisiche per il riconoscimento del sito indenne utile a garantire l’attività vivaistica nelle zone delimitate, all’interno del quale poter produrre e commercializzare piante specificate”.