Da “la xylella è una bufala inventata da scienziati disponibili” a “la xylella è una pericolosa infezione, affidiamoci alla scienza”. Entrambe le dichiarazioni sono vere, entrambe provengono dal fronte del Movimento 5 Stelle. La prima risale al 3 luglio 2018 ed è stata pronunciata in un post del blog di, che da sempre grida al complotto di scienza e multinazionali quando sente parlare del batterio killer che sta facendo strage di ulivi in Puglia.

La seconda dichiarazione invece risale a poche ore fa ed è contenuta all’interno di un lungo post sul Blog delle stelle, il blog ufficiale del Movimento 5 Stelle. Il post, rilanciato su Twitter dai parlamentari pentastellati della Camera, conferma il cambio totale di opinion del Movimento rispetto alla malattia che attacca le piante.

Se negli anni scorsi, infatti, fin dal 2013 (anno in cui fu identificata dal Cnr per la prima volta l’infezione su alcuni ulivi delle campagne di Gallipoli) i 5 Stelle, dal governo alla Regione hanno sposato tesi complottiste o comunque alternative alle risposte della scienza. Ora il post sul blog sconfessa definitivamente la vecchia linea: “Da anni – è scritto sul blog – è approdato in Puglia un temibile batterio da quarantena che ha colpito gli ulivi, simbolo di questa regione, capace di causarne la morte in un lasso di tempo variabile da 6 mesi a circa due anni”. Si tratta della xylella fastidiosa, spiegano nel post che “come dimostrato da ricerche pubblicate su prestigiose riviste scientifiche, può far morire anche una pianta perfettamente sana. Una drammatica ecatombe”.

Nel blog si cita l’insetto vettore, la sputacchina, si fa una panoramica sulla zona infetta (tutte le province di Lecce, Brindisi e Taranto) e le zone di contenimento e cuscinetto (ai confini della provincia di Bari) in cui effettuare i monitoraggi per fermare l’avanzata della malattia. “Dopo anni di discussioni e confusione – scrivono sul blog – la commissione Agricoltura della Camera ha intrapreso un lungo e partecipato ascolto per fronteggiare l’emergenza che sta mettendo in ginocchio l’olivicoltura e cambiando tragicamente il meraviglioso paesaggio della Puglia”. Risultato: servono monitoraggio costante, uso di fitofarmaci e tempestivi interventi di eradicazione delle piante infette. Proprio quello che sostiene da sempre la comunità scientifica e che era parte del piano del generale Silletti nel 2015, bloccato da proteste e indagini della magistratura (anche questa nel tentativo di confermare tesi complottiste).

“Sono queste le condizioni che la scienza ci indica e noi abbiamo il dovere di affidarci alla scienza!” scrivono i 5 Stelle ancora sul blog, citando i fondi stanziati dal governo e la necessità di avviare un piano di collaborazione con le istituzioni locali. Tutto qui. Nessuna autocritica, men che meno un mea culpa da parte degli esponenti del Movimento, sulle discussioni e confusioni provocate sostenendo negli anni scorsi le tesi complottiste e indicando il mondo della scienza come colluso con interessi industriali per diffondere volontariamente l’infezione.

Del resto per trovare i sostenitori delle prime idee dei 5 Stelle sulla xylella non bisogna andare lontano. Basta cercare all’interno dello stesso Movimento, dove alcuni parlamentari come Lello Ciampolillo, Sara Cunial e Saverio De Bonis definiscono la vicenda xylella “una cosiddetta emergenza” e ostacolano i tentativi di eradicazione degli alberi infetti. Oppure rifarsi al blog di Beppe Grillo: “La xylella? Una gigantesca bufala fabbricata ad arte dalla destra e dalla sinistra con il sostegno delle associazioni di categoria, di scienziati disponibili e multinazionali dell’agricoltura”. Intanto il batterio avanza e si avvicina alla Piana degli ulivi monumentali e alle ricche campagne di Bari e Bat.