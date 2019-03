Dall’Italia alla Francia. Il presidente della Repubblica Popolare cinese Xi Jinping è decollato poco dopo le 10 dall’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’ di Palermo: Xi e la First Lady sono a bordo di un mezzo ‘Air China’ per dirigersi verso Nizza.

Alla fine è quindi saltato il giro turistico a Mondello del presidente della Repubblica Popolare cinese, in visita privata nel capoluogo siciliano. La fermata nella borgata marinara non era prevista ma si era sparsa la voce che prima di ripartire, il presidente e la First Lady si sarebbero fermati brevemente a Mondello per ammirare il mare cristallino. Delusione tra i commercianti che speravano in una foto ricordo.

E, in mattinata, c’era anche un gruppo della comunità cinese palermitana davanti a ‘Villa Igiea’, il lussuoso albergo che ha ospitato il presidente Xi, per salutare il corteo presidenziale composto da 29 auto che si è diretto all’aeroporto.

