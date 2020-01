“Sì è vero, ho ricevuto un’offerta dal Barcellona da parte di Eric Abidal e Oscar Grau, ma non me la sono sentita di dire sì. Allenare un club come il Barça resta il mio sogno, ma in futuro, adesso è troppo presto per me”. Xavi Hernandez conferma tutto. L’ex leggenda della squadra catalana, oggi allenatore dell’Al Sadd, era il primo nome per il dopo-Valverde ma dopo il suo no la società ha scelto Quique Setien.

L’ex centrocampista per ben tre volte ha incontrato i dirigenti azulgrana a Doha, ma alla fine ha deciso di rifiutare la proposta e di rispettare il contratto che lo lega all’Al Sadd fino al giugno del 2020. “Prima di decidere ne ho parlato con la mia famiglia e poi con i miei giocatori – ha spiegato Xavi -. Non sono stati tre giorni facili, ma ora sono totalmente concentrato sulla mia squadra. Adesso al Barça c’è Setien, mi piace molto il suo modo di lavorare e spero che abbia successo”. Domani, con il suo Al Sadd, Xavi affronterà l’Al Duhail di Rui Faria nella finale della Coppa del Qatar.