Alessandro Cattelan domani sera a EPCC avrebbe dovuto svelare i 4 giudici della nuova edizione di X Factor, ma in questi giorni i nomi sono finiti tutti on line. Prima Emma Marrone e Mika, stamani Manuel Agnelli e poco fa Davide Maggio ha chiuso il cerchio pubblicando in anteprima l’ultimo cantante che sarà dietro al bancone del talent di Sky. I rumor parlavano di un noto rapper e così è stato, dopo Fedez a X Factor arriva Emis Killa (che è già stato giudice di The Voice ed è passato da X Factor come ospite).

“Siamo in grado di annunciarvi in anteprima chi prenderà idealmente il posto occupato da Fedez e Sfera Ebbasta nelle ultime edizioni del programma del giovedì sera di Sky Uno. – si legge su Davide Maggio – Nuovo giudice di X Factor 2020 è Emis Killa”.

Nonostante due comeback e 2 volti noti di altri talent, questo quartetto mi piace parecchio, Emma ed Emis Killa hanno dimostrato ad Amici e The Voice di sapercela fare nel ruolo di direttrice artistica e giudice. Riusciranno i nuovi giudici a risollevare i non brillanti ascolti della scorsa stagione? Io credo di sì.

