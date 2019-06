X Factor ha da qualche giorno annunciato la nuova giuria (composta da Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel dei Subsonica e Sfera Ebbasta), ma nel corso di queste ultime settimane sono trapelati online moltissimi altri nomi che avrebbero sostenuto il provino. Fra loro Joe Bastianich, Achille Lauro, Emma Marrone ed anche Salmo.

Proprio quest’ultimo – fra le storie del suo profilo Instagram – ha spiegato come mai il suo nome non compare nella formazione del cast ufficiale, specificando come sia stato lui a rifiutare:

“Ciao raghi, ma questi messaggi stupidi che mi state mandando? Del tipo ‘X Factor ti ha mollato, ti hanno pisciato, alla fine non ti hanno voluto’ (…) Giovani babbuini dalle teste molli, non mi hanno pisciato ragà, ho rinunciato io, e ho rinunciato a un sacco di soldi, però noi ce ne sbattiamo le palle raga, no? Il punto non è aver rinunciato o essere stati pisciati da X Factor, il punto è la vera domanda, e la domanda è: perché? Perché non hai fatto X Factor? Ci stavi forse nascondendo qualcosa? Che cosa ci stai nascondendo, che cosa hai combinato”.

Salmo ha rinunciato ad un sacco di soldi pur di non partecipare come giudice ad X Factor…vuole forse un applauso?