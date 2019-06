X Factor ieri pomeriggio ha annunciato la giuria della tredicesima edizione ed un nome ha subito fatto discutere: sto parlando ovviamente di Sfera Ebbasta.

Il trapper, che quest’anno sarebbe dovuto essere anche fra i coach di The Voice Of Italy, è stato molto contestato dai fan della trasmissione che hanno tirato in ballo quanto successo al locale Lanterna Azzurra di Ancona lo scorso dicembre, quando morirono per il crollo di una balaustra sei persone, fra cui cinque minorenni. Tutti loro stavano aspettando l’arrivo di Sfera Ebbasta che avrebbe dovuto tenere un concerto proprio lì.

Il cantante è stato così paragonato da una fan ad Asia Argento: “Quindi Asia Argento non andava bene l’anno scorso per possibili problemi giudiziari e Sfera Ebbasta sì. Coerenza portami via..” e la trasmissione ha risposto:

“Ciao, sono vicende totalmente diverse.

Per quanto riguarda Asia, di comune accordo con lei, Sky Italia e Fremantle hanno deciso di interrompere la collaborazione per la fase dei Live visto che in quel momento i contorni e i possibili sviluppi non erano chiari.

Sulla vicenda, molto dolorosa, in cui Sfera si è trovato coinvolto, pensiamo sia giusto lasciare che la giustizia faccia il suo corso per rispetto verso le vittime e le loro famiglie”.

