X Factor, Morgan in pole al posto di Asia

(Fotogramma)

Ancora nessuna decisione e quindi, ovviamente, nessuna firma per la sostituzione di Asia Argento a ‘X Factor’, una scelta presa da Sky e Freemantle in accordo con la stessa Asia, dopo che Jimmy Bennet aveva accusato l’attrice di averlo molestato quando era minorenne. Una scelta che sembrava essere stata rimessa in discussione nei giorni scorsi, almeno da Asia Argento che si era detta desiderosa di essere confermata nel programma. Nelle ultime ore però è ripreso il toto nomi per la sostituzione e in pole position sembrerebbe esserci Morgan, che con Asia ha avuto una figlia. A quanto risulta all’AdnKronos, però, pur essendo incombente, la scelta del ‘sostituto’ non è stata ancora presa e fra i candidati almeno altrettanto probabili vi sono Elio e Lodo Guenzi de ‘Lo Stato Sociale’, insieme al frontman dei Thegiornalisti Tommaso Paradiso e al rapper Sfera Ebbasta.