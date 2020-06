Mika torna a X Factor nel ruolo di giudice: il cantante ha commentato su Instagram il suo ritorno nella squadra del talent.

Mika è uno dei due nuovi “vecchi” volti di X Factor. Al grande artista libanese e a Manuel Agnelli è infatti assegnato il compito di garantire esperienza e continuità a un tavolo che ha il forte sapore di novità.

Il cantuatore, forte del successo del suo ultimo album, My Name Is Michael Holbrook, presentato tra l’altro nel 2019 proprio sul palco del talent, è pronto per ridare brillantezza e anima al programma, donando un sorriso a tutti i suoi fan.

X Factor: Mika commenta il suo ritorno

A distanza di cinque anni dalla sua ultima apparizione come giudice, ruolo già ricoperto dal 2013 al 2015, la star internazionale torna a sedersi al tavolo del talent di Sky con più voglia ed entusiasmo che mai.

In un post su Instagram, il cantautore ha voluto spiegare ai fan il motivo per cui ha scelto di entrare nella squadra di questo 2020: “Torno a X Factor con una motivazione e una missione che mi hanno convinto ad accettare questa sfida. La mia risposta alla crisi sociale che i recenti eventi hanno portato è quella di partecipare, di condividere e quello che so fare da artista e entertainer è appunto di intrattenere, fare sognare la gente“.



Mika

Mika torna a X Factor: ecco il suo obiettivo

“X Factor quest’anno sarà una nuova, grande occasione per avvicinarci, per sognare insieme e io rispondo a questa chiamata: ci sono!“, ha spiegato l’artista di origini libanese, che siederà accanto anche a Emma e Hell Raton, per una squadra totalmente nuova rispetto al 2019.

Insomma, l’entusiasmo c’è, e anche la voglia di rifarsi. Nonostante sia rimasto nel cuore dei fan, infatti, Mika ha finora deluso come giudice. Dalle sue squadre (Under Donna la prima volta, Over la seconda, Under Uomo la terza) non sono mai usciti talenti capaci di imporsi nel mercato discografico. Sarà la volta buona?

Di seguito il post di Mika: