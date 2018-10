Qualche giorno fa Asia Argento (che potrebbe diventare un giudice di Amici) ha fatto il suo in bocca al lupo a Lodo Guenzi.

Raggiunto da Luca Dondoni per La Stampa, Lodo Guenzi ha parlato della presunta frecciatina di Asia ed ha spiegato che era solo un in bocca al lupo, per nulla polemico.

“Auguri biondino? Non era una polemica, Asia mi ha fatto un in bocca al lupo. Asia l’ho conosciuta a Torino, in occasione di quell’ospitata che ho fatto mesi fa, e mi è stata molto simpatica. In questo periodo non ho avuto contatti diretti ma ho ricevuto il suo in bocca al lupo e mi ha fatto molto piacere soprattutto perché ho trovato fosse una sua maniera per indirizzare le persone che giustamente l’hanno amata durante questo programma a stare dalla parte delle sue scelte, delle sue band”.

Il frontman de Lo Stato Sociale ha speso delle belle parole per l’attrice anche in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

“So bene di essere al centro di una situazione peculiare, e sono contento di prendere il posto di una persona che mi piaceva molto quando la guardavo in tv: Asia è stata molto brava e ora tocca a me onorare il suo lavoro e le sue scelte.

Asia mi ha fatto un in bocca al lupo, l’ho visto, ma no, non l’ho sentita dopo. Questo perché mi sono buttato a capofitto nel lavoro per cercare di capirci il più possibile. – ha dichiarato Lodo Guenzi a Vanity Fair – Spero di condividere con lei non solo le scelte, ma anche il percorso che farò con questi ragazzi. Devo avere la libertà di portare avanti le mie idee sperando che lei le condivida: sarebbe importante per me se lei ritenesse le mie scelte giuste

So che gli altri giudici erano favorevoli affinché Asia restasse in giuria. Come mi hanno accolto? Li ho conosciuti quando ho fatto l’ospitata a Torino durante le selezioni: abbiamo passato la serata insieme ed è stata molto piacevole. Mara già la conoscevo; di Manuel Agnelli sono un fan tant’è che l’ho visto in concerto diverse volte, mentre Fedez era quello che conoscevo di meno. Lo stimo soprattutto perché è una grande star che non ha mai mancato di assumere una sua posizione sulla società”.