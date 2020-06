Alexandra Burke è stata la vincitrice della quarta edizione di The X Factor in Gran Bretagna, 12 mesi dopo il trionfo di un’altra afrodiscendente, Leona Lewis, che vinse a furor di popolo la terza edizione.

Via Instagram Alexandra Burke ha confessato di aver tentato la scalata ad X Factor due volte, la prima quando aveva 16 anni (quindi durante la seconda edizione nel 2005):

“Avevo 16 anni, sono andata ad X Factor e sono arrivato fino agli Home Visit e c’era una persona che mi ha detto ‘Non è andato bene il tuo provino, ma chiamami fra un paio di mesi e ti metterò sotto contratto‘. Ricordo che quando chiamai questa persona mi rispose ‘Ho già un artista nero non ne ho bisogno di un altro‘. Non ero sicura di come prendere quelle parole. Ad oggi posso dire che quelle parole mi hanno fatto davvero schifo”.