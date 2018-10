L’allontanamento di Asia Argento da X Factor ha creato non pochi problemi dato che, come riportato nei dettagli da TvBlog, ci sarebbero stati degli scontri fra Sky e la casa di produzione del talent.

Secondo quanto scritto da Blogo, infatti, se la casa di produzione Fremantle aveva spinto per riavere Morgan nel cast, Sky gli avrebbe messo i bastoni fra le ruote proponendo il nome di Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale.

“Sky pare non fosse d’accordo con il ritorno di Morgan e sembra che da questa discussione sia nata una forte frizione fra l’emittente che trasmette il programma e la casa di produzione proprietaria del format in cui a fine mese approderà Andrea Scrosati attuale EVP Programming di Sky”.

Alla fine fra X Factor e Sky l’ha spuntata Sky, nonostante le varie lamentele da parte dei fan della trasmissione.

X Factor lascerà Sky? Sempre Blogo ha scritto:

“Ricordiamo che il contratto fra Sky e Fremantle per X Factor è in scadenza proprio nel 2018, non sarebbe fantascienza immaginare che, anche a seguito di quello che vi abbiamo raccontato, il contratto non venga rinnovato, con X Factor su piazza, pronto ad andare altrove”.