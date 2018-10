Basta fare un salto sui social per capire che Lodo Guenzi non ha convinto il pubblico. Su Twitter e Instagram hanno letteralmente massacrato il frontman de Lo Stato Sociale. A muovere le critiche non sono stati solo i fan di Asia (che ovviamente la rivorrebbero dietro al bancone dei giudici), ma anche quelli di X Factor. “Logorroico”, “moscio”, “saccente”, “pessime assegnazioni“, “poca complicità con gli altri giudici”, Guenzi farebbe bene a non aprire i social stamani.

Qualcuno ha fatto notare ad Asia Argento la reazione dei telespettatori e (stando alle mie fonti affidabilissime) l’attrice ha deciso di offrire la sua solidarietà a Guenzi e gli ha scritto in privato, proprio in merito alle feroci critiche, offrendo il suo supporto al nuovo giudice.

Adesso però è ora di guardare avanti per Asia…



Qualcuno prenda Lodo e spenga l’interruttore della modalità ‘tu sei bravissimo ma lei è braverrima, mi sono divertito e complimenti per la trasmissione, Manuel ha una splendida nuance di castano’. #XF12 — Luca Dini (@sonolucadini) 25 ottobre 2018

provo imbarazzo e disagio per Lodo #XF12 #noasianoxfactor — Francesca (@FrancescaSeven) 25 ottobre 2018

#XF12 La faccia degli altri giudici quando Lodo si “permette” di aprire bocca pic.twitter.com/N1WplDbAqs — FC7 (@FrancescoCarfa1) 25 ottobre 2018

Io ogni volta che Lodo prova ad esprimersi #XF12 pic.twitter.com/7S6U5TC0GG — Camilla Mazzarino (@CamiMazzarino) 25 ottobre 2018

Lodo stai zitto e lascia il posto alla proprietaria #XFactor2018 — Filippo Rampone (@FilippoRampone) 25 ottobre 2018

Mi spiace ma le assegnazioni di Lodo proprio non le capisco e non mi piacciono. Perché rovinare New Rules?? #XF12 #XFactor2018 — Giada (@JadetheVillain) 25 ottobre 2018

Lodo lunghissimo nei commenti (asciuga, ti prego), ma vedo anche una certa insofferenza nei suoi confronti soprattutto da parte di Manuel e Fedez. #XF12 — Mario Manca (@MarioManca) 25 ottobre 2018

#lodoguenzi mi fa tanta pena… imbarazzato ma soprattutto imbarazzante. sembra uno pescato a caso per strada stasera alle 21.10 prima di iniziare la diretta 😱 #AsiaArgento dove sei? #Wtf #XF12 — il facilone (@ilfacilone) 25 ottobre 2018

Chi pompa i tweet di XFactor? Grazie @DavidPuente per questa curiosa, nonché sconcertante ricerca. https://t.co/W1nMpqleli — Asia Argento (@AsiaArgento) 25 ottobre 2018