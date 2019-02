X Factor e The Voice Of Italy torneranno in TV con delle nuove edizioni (il primo a settembre, mentre il secondo già in primavera) ed in queste settimane sono partite le prime trattative per arruolare i coach.

Chi saranno gli otto artisti che ricopriranno quel ruolo?

Se Simona Ventura per The Voice Of Italy pare abbia messo gli occhi su J-Ax, Morgan ed Asia Argento, il settimanale Chi ha prima smentito il leader degli Articolo 31 e poi ha fatto altri due nomi che sarebbero stati recentemente contattati per un provino: Sfera Ebbasta ed Elettra Lamborghini.

“È un programma a cui ho dato tanto – ha dichiarato J-Ax a Chi – ed è un talent da cui non si può avere di più. L’ho fatto tre volte, ho avuto la fortuna di essere il coach di Suor Cristina ed ho contribuito ad aumentarne la popolarità. Andare oltre è difficile. Preferisco concentrarmi su proposte più interessanti”.

E – nonostante manchino ancora molti mesi alla messa in onda – si è messa in azione anche la macchina di Sky Italia che pare abbia chiamato per un provino Emma Marrone, Tommaso Paradiso dei TheGiornalisti e Salmo, che recentemente ha discusso proprio con Fedez, che però non tornerà dietro il bancone dei giudici.