Sono settimane di fuoco per quanto riguardano i talent show canterini del nostro paese, X Factor e The Voice Of Italy, entrambi impegnati proprio in questo periodo a contattare e sentire vari cantanti che andranno a comporre il cast dei giudici / coach.

E se The Voice Of Italy ha i giorni contati perché inizierà in primavera, X Factor può prendersela più con comodo perché le audizioni inizieranno in estate inoltrata.

Al bancone del talent di Sky Uno al momento nessuno sembrerebbe essere confermato ed il primo nome che è stato contattato per sostenere il provino è stato Salmo, come confessato a Il Fatto Quotidiano.

“Mi stanno chiedendo di andare. Ancora non ho deciso. Potrei farlo ma solo per divertirmi non per diventare famoso. Anche se questo non cambia il mio pensiero sui talent: ci sono anche altre strade, forse meno facili ma più funzionali […] Di occasioni per prendere scorciatoie ne ho avute tante. Adesso è diverso. Tutto quello che volevo fare l’ho fatto e, soprattutto, a modo mio. Ora potrei fare qualsiasi cosa”.

Oltre lui pare abbiano avuto dei contatti anche Tommaso Paradiso dei TheGiornalisti ed Emma Marrone.

Sul fronte The Voice Of Italy invece il cast dei coach è chiuso, con un unico punto interrogativo su chi ricoprirà il ruolo lasciato libero da Sfera Ebbasta. Secondo quanto riportato da TvBlog in lizza ci sarebbero Arisa ed Asia Argento, con la prima in netto vantaggio sulla seconda. Ad una di loro si aggiungeranno i già confermati Elettra Lamborghini, Guè Pequeno e Morgan.

Simona Ventura, Morgan e Arisa? Ho come un deja-vu.