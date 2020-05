Non si fermano i lavori per la nuova edizione di X Factor. Qualche giorno fa Dagospia ha sganciato la bomba secondo la quale Emma Marrone sarebbe in trattativa con Sky per diventare una dei giudici del talent e adesso è Blogo a lanciare un’indiscrezione. Sembra infatti che X Factor si trasferirà da Milano a Roma, almeno per registrare le audizioni, i boot camp e gli home visit. Mistero invece per le puntate live.

“Secondo quanto apprende Blogo, il talent show condotto da Alessandro Cattelan per la prima volta nella sua storia traslocherà da Milano a Roma. Stando alle nostre informazioni, l’idea sarebbe quella di registrare le Audition, i boot camp e gli home visit nella Capitale”.

Pare anche che Sky voglia riportare Mika dietro il bancone di X Factor, quindi per adesso i possibili giudici sono: Emma Marrone, Manuel Agnelli e il cantante di Grace Kelly. Niente da fare invece per Fedez, Sky pare avesse pensato anche ad un suo comeback, ma secondo Blogo il rapper sarebbe vincolato da un contratto con Amazon.

A me piacerebbe anche un ritorno di Arisa, o magari di Morgan, anche se questo è quasi impossibile, visto che l’artista di “Le Brutte Intenzioni” in passato ha sparato a zero su X Factor.

“Mi dicono ‘potevi scegliere se fare o meno X Factor’, non sempre: l’ultima volta sono stato costretto. Avevano detto che se avessi accettato di tornare in giuria mi avrebbero pagato 1 milione di euro. Peccato che non me l’hanno dato, sostenendo che una volta ero arrivato in ritardo, un’ altra avevo detto o fatto qualcosa: praticamente non mi hanno pagato perché mi sono comportato da “Morgan”. Siamo in causa, comunque”.

X FACTOR

Oltre a Neffa e Emma (come @GiusCandela per Dagospia ha anticipato), si pensa al ritorno di Manuel Agnelli e Mika. – via @tvblogit — Chi è di Tv (@ChieDiTv) May 4, 2020

Stimo Emma come persona e come artista ma, secondo me, lei darebbe a X Factor più di quanto X Factor darebbe a lei. — Paolo Giordano (@IlPaoloGiordano) May 3, 2020

Le mie fonti mi dicono che Sky è in trattativa con Emma Marrone per il posto in giuria ad X Factor. E sinceramente, per me è un grande sì pic.twitter.com/UcqdpepMB4 — gatta del Bengala (@musicshostage) May 2, 2020

The post X Factor: cambiamento storico nel programma di Sky appeared first on BitchyF.







Fonte