Bufera su Asia Argento, la produzione di X Factor pronta a rimuoverla dal programma. In attesa di comunicazioni ufficiali è scattata la caccia al sostituto.

Resta al centro della bufera Asia Argento, ex paladina della lotta contro le molestie sessuali nel cinema e ora possibile molestratice. In queste settimane continuano a rincorrersi le testimonianze di giovani attori che affermano di essere stati vittime di molestie da parte della figlia del noto regista cinematografico.

Dall’accusa di violenza sessuale a quella di aver inviato video dal contenuto esplicito e a luci rosse. In attesa del corso della giustizia, Asia Argento ha fatto sapere tramite il suo entourage di essere estranea ai fatti, ma la produzione di X Factor pare che prenderà dei provvedimenti contro di lei.

Asia Argento licenziata da X Factor 12?

La questione ha travolto anche la produzione di X Factor che aveva puntato forte proprio su Asia Argento per quanto riguarda la nuova edizione del talent dopo l’addio di Levante. La scelta dell’attrice aveva scatenato anche le polemiche di buona parte del pubblico a causa della scarsa esperienza della ragazza in ambito musicale. I vertici del programma hanno difeso a spada tratta la loro scelta sfruttando anche la figura di Asia, diventata una paladina del mondo femminile.

Cambia ovviamente lo scenario di fronte alle accuse che vedono coinvolta in prima persona la ragazza, accusata tra l’altro di aver avuto rapporti sessuali con l’attore Jimmy Bennett che all’epoca dei fatti era diciassettenne. Sky ha fatto sapere sin dal primo momento che nel caso in cui le accuse si rivelino fondate, Asia Argento sarebbe immediatamente rimossa dal suo incarico di giudice di X Factor. L’esclusione però non è facile come sembra, nonostante alcune fonti rivelino cha l’attrice sia già stata licenziata, fra cui il quotidiano online Fanpage.

X Factor e il problema delle puntate registrate

Asia Argento ha già preso parte ai provini, alle audizioni e ai primi campi organizzati per i cantanti. Difficile che il lavoro e le selezioni svolte possano essere annullate, quindi le riprese effettuate restano e potrebbero andare in onda nel corso del programma. Dal prossimo sei settembre andranno inoltre in onda le prime puntate già registrate e al banco dei giudici sederà inevitabilmente Asia Argento, che potrebbe essere sostituita di fatto solo dalla prima puntata live del programma.

La possibile sostituta di Asia Argento a X Factor 12

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte della produzione di X Factor, è iniziato il toto-nomi sul possibile sostituto di Asia Argento. Le indiscrezioni hanno riportato in auge il nome di Simona Ventura ma anche quello di Arisa. Tra gli outsider spunta Baby K, mentre il sogno proibito della produzione sarebbe Jennifer Hudson.

Nelle ultime ore si sono poi diffusi tantissimi altri nomi: c’è chi parla di La Pina, chi invece di alcune vecchie conoscenze, primo fra tutti Morgan, al tavolo dei giudici sin dalla prima edizione del Talent. Insomma, non ci resta che aspettare per scoprire quale sarà il destino della nuova edizione di X Factor. Chi saranno i giudici della dodicesima stagione?

