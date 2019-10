È arrivato il momento di scegliere le squadre per i giudici di ‘X Factor’ 2019. L’appuntamento con le Home Visit, ossia l’ultima tappa di selezione, va in onda domani, giovedì 17 ottobre, alle 21.15 su Sky Uno. A Berlino si danno appuntamento i 20 potenziali vincitori di ‘X Factor 2019’. Ma, tra loro, solo 12 potranno accedere alla fase Live del talent di Sky, prodotto da Fremantle. Per il delicato momento delle scelte è stato scelta la città del fermento musicale degli ultimi decenni, tutti i più grandi artisti della musica mondiale sono passati dalla capitale tedesca: da David Bowie, che qui scrisse Hero, agli U2, che composero Zoo Station.

Fonte