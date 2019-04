La nuova stagione di X Factor torna con un’unica certezza, Alessandro Cattelan, perché dei quattro giudici visti lo scorso anno nessuno sembrerebbe essere stato confermato. Via Fedez (dopo cinque anni consecutivi), via Manuel Agnelli, via Mara Maionchi ed anche via a Lodo Guenzi, entrato in corsa per sostituire Asia Argento.

Al loro posto, secondo quanto anticipato la scorsa settimana dal settimanale Chi, potrebbero arrivare il trapper Achille Lauro e lo chef Joe Bastianich, quest’ultimo “grande appassionato di musica” nonché frontman e chitarrista della band The Ramps. Insomma, non proprio uno sprovveduto.

A loro si aggiungerebbero – sempre secondo Chi di questa settimana – altri due uomini: Tommaso Paradiso dei TheGiornalisti e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Sfumata l’ipotesi Emma Marrone che avrebbe preso del tempo per riflettere, così come il ritorno di Asia Argento.

Achille Lauro, Joe Bastianich, Tommaso Paradiso e Giuliano Sangiorgi nella prossima stagione di X Factor? Un cast totalmente maschile non si era mai visto, sarebbe una bella novità.