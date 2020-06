X Factor 2020, i giudici: l’annuncio di Alessandro Cattelan sui volti della nuova giuria del talent di Sky.

Anno nuovo, giuria nuova. X Factor 2020 parte da nuovi giudici. Il talent di Sky non si ferma, nemmeno nell’anno del Coronavirus. E così, arriva l’annuncio più atteso da tutti i fan: i nuovi volti dietro al tavolo saranno svelati molto presto, nella prossima edizione di E poi c’è Cattelan, martedì 9 giugno.

In un video pubblicato su Instagram, il conduttore dello show ha voluto regalare qualche indizio ai fan. Ecco chi potrebbero essere i nuovi giudici di X Factor.

X Factor 2020, i giudici: l’annuncio

Sale l’hype per X Factor 2020. Alessandro Cattelan ha svelato che i nuovi giudici del talent saranno presentati proprio durante una puntata del suo talk show. Ecco il video con alcuni indizi:

Saranno dunque tre uomini e una donna, come già è accaduto negli ultimi anni. Ma chi saranno i quattro fortunati?

X Factor 2020: il toto-nomi

Il noto conduttore ha invitato i suoi follower a scatenarsi con le ipotesi. E i fan non se lo sono fatti dire due volte. Così, sono venuti a galla numerosi nomi, tra indiscrezioni delle scorse settimane e qualche desiderio che forse è destinato a rimanere tale.

Quasi tutti danno per certa la conferma di Mara Maionichi, e in molti invocano il ritorno di vecchi volti come Manuel Agnelli, Mika, Samuel, Sfera Ebbasta o anche Asia Argento e Skin.

Ma sono tanti anche i nuovi possibili giudici che potrebbero far felici i fan. Tra questi troviamo Neffa, Emma Marrone o anche vecchi amici del talent come Achille Lauro e Tommaso Paradiso. Attenzione però a possibili sorprese come Salmo (già legato a Sky da altri progetti), Ghali o Emis Killa. Senza dimenticare due outsider che già hanno avuto a che fare con il talent, come Dardust e Shablo.

Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta. E tu chi vorresti come giudice in questa nuova edizione?