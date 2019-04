La nuova stagione di X Factor torna con un’unica certezza, Alessandro Cattelan, perché dei quattro giudici visti lo scorso anno nessuno sembrerebbe essere stato confermato. Via Fedez (dopo cinque anni consecutivi), via Manuel Agnelli, via Mara Maionchi ed anche via a Lodo Guenzi, entrato in corsa per sostituire Asia Argento.

Al loro posto, secondo quanto anticipato dal settimanale Chi, potrebbero arrivare il trapper Achille Lauro e lo chef Joe Bastianich, quest’ultimo “grande appassionato di musica” nonché frontman e chitarrista della band The Ramps. Insomma, non proprio uno sprovveduto.

Achille pur di accettare questa opportunità avrebbe posticipato il tour e rifiutato l’invito di Simona Ventura, che lo voleva fortemente sulle sue poltrone rotanti di The Voice Of Italy.

Quindi tour slittato da maggio a ottobre perché sarà giudice a #XF13. Tutto chiaro — Andrea Conti (@IlContiAndrea) 8 aprile 2019

A loro si aggiungeranno altri due nomi tutt’ora top secret. Il mio sogno sarebbe quello di vedere al loro fianco Asia Argento ed il duo Paola e Chiara. Sarebbe una giuria epica.