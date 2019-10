X Factor 2019, secondo Live Show: le assegnazioni dei giudici e gli ospiti d’onore del secondo appuntamento in diretta.

X Factor 13 è entrato nel vivo con i Live Show. Nella prima puntata in diretta la sfida è stata accesa e a pagare lo scotto dell’esordio è stata Maryam Rouass della squadra di Sfera Ebbasta, prima eliminata di questa edizione.

Ma di concorrenti ne resta undici e il cammino è ancora molto lungo per tutti gli altri. Ecco le anticipazioni sul secondo Live Show, con le assegnazioni dei giudici e gli ospiti d’onore.

X Factor 2019, secondo Live Show: le assegnazioni

Per la categoria Gruppi, Samuel ha voluto stavolta osare con brani di diversa estrazione. Ai Sierra è stata assegnata 7 Rings di Ariana Grande, che presumibilmente stravolgeranno con un testo in italiano come accaduto con Dark Horse. I Seawards di si cimenteranno in Clock Go Forward di James Bay, mentre la rivelazione della prima puntata, i Booda, suoneranno Take U There di Skrillex e Diplo.

La squadra degli Over di Mara Maionchi, che nella prima puntata di è confermata di ottimo livello, canterà le seguenti canzoni: My Sweet Lord di George Harrison per il talentuoso Marco Saltari; Scomparire di Giovanni Truppi per Eugenio Campagna; Old Town Road (remix) di Lil Nas X e Billy Ray Cyrus per Nicola Cavallaro, ancora alle prese con grandi hit americane.

Malika Ayane, che non ha convinto tutti con i suoi tre Under Uomini, stavolta si dedica a grandi brani di interpreti femminili italiane: In alto mare di Loredana Bertè per Davide Rossi, Cieli immensi di Patty Pravo per Enrico di Lauro e La notte di Arisa per Lorenzo Rinaldi.

Ultimo ma non ultimo Sfera Ebbasta con le sue Under Donne. Dopo aver perso la prima concorrente, il king della trap ha deciso di gettarsi su un raffinato pop da classifica. Giordana Petralia abbandonerà l’arpa per interpretare Summertime Sadness di Lana Del Rey, mentre Sofia Tornambene ci delizierà con la dolcissima Fix You dei Coldplay.



Samuel dei Subsonica

X Factor: gli ospiti del secondo Live Show

Se nella prima puntata gli ospiti d’onore sono stati Coez e una vecchia conoscenza del talent di Sky, Mika, anche nella seconda si prosegue con artisti che del talent hanno in qualche modo fatto la storia.

Saranno infatti nuovamente protagonisti sul palco di X Factor i Maneskin, rivelazione dell’edizione 2017. Oltre a loro, ci sarà peòr spazio per una delle rivelazioni del cantautorato internazionale: Lewis Capaldi.

Di seguito l’inedito dei Maneskin durante la loro partecipazione al talent: