Finale X Factor 2019: assegnazioni, ospiti e anticipazioni per la puntata al Mediolanum Forum del talent di Sky.

Tutto pronto per il grande finale di X Factor 13, edizione 2019 del talent di Sky. Anche quest’anno lo show si sposta per il capitolo conclusivo al Mediolanum Forum di Assago. Una location che rende il tutto ancor più speciale.

Conosciamo già gli ospiti di questa serata imperdibile, e sono state svelate anche le assegnazioni dei coach ai concorrenti ancora in gara. Ecco qui le canzoni che ascolteremo.

X Factor 2019: le assegnazioni

Nessun concorrente della squadra degli Over di Mara Maionchi è arrivato a questo appuntamento, nonostante l’indubbio talento di alcuni membri del suo Team.

Gli altri giudici hanno invece portato almeno un concorrente, e hanno quindi dovuto scegliere le canzoni da far interpretare ai propri artisti in questo atto conclusivo.

Il leader di quest’edizione, Samuel, ha portato fino alla finale sia i Booda che La Sierra. I primi ripresenteranno Heartbeat, 212 e Hey Mama, mentre i secondi canteranno Le acciughe fanno il pallone, 7 Rings e Dark Horse.

Interessanti le scelte di Malika Ayane, che farà ricantare a Davide Rossi How Long Has This Been Going On, Why You Only Call Me When You Are High e Don’t Stop Me Now.

Ultimo ma non ultimo Sfera Ebbasta, che ha assegnato alla sua Sofia Tornambene Fix You, C’est la vie e Papaoutai.



Sfera Ebbasta

Finale X Factor 2019: gli ospiti

Sono stati annunciati i grandi ospiti della finalissima del Forum: due grandi nomi internazionali e un super big della musica italiana. Si parte da Robbie Williams, che presenterà il suo primo album natalizio, The Christmas Present. Oltre a lui, ci sarà Lous and the Yakuza, l’artista emergente belga-congolese che ha sconvolto la scena musicale europea.

Ultimo, ma solo di nome, proprio Niccolò Moriconi, l’artista italiano più amato degli ultimi anni.

Di seguito Quando fuori piove di Ultimo: