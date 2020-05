Un italiano campione nel wrestling. Non succedeva dal 30 aprile 1977, da quando il leggendario Bruno Sammartino perse il suo allora WWWF Championship contro Billy Graham. Ora, più di 43 anni dopo, c’è un italiano con un titolo WWE in mano. Si tratta di Fabian Aichner, l’altoatesino di Falzes che ieri notte ha conquistato gli NXT Tag Team Championship, al fianco del tedesco Marcel Barthel contro Matt Riddle e Timothy Thatcher. Gli europei hanno approfittato delle tensioni fra gli ex campioni, con Thatcher che ha abbandonato il compagno di coppia durante il match, lasciandolo 1 contro 2 in balia dei membri dell’Imperium.

