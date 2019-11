Tyson Fury vince al debutto nel wrestling

– Uno spettacolo di luci, laser e giochi pirotecnici hanno accolto l’ingresso in pompa magna di Tyson Fury a WWE Crown Jewel 2019, nel giorno del suo debutto ufficiale nel mondo del wrestlng. Il pugile di Manchester ha conquistato subito i fan del King Saud University Stadium di Riyad, in Arabia Saudita, apparendo vestito come uno sceicco.

Così è stato trascinato dai tifosi nel suo match contro Braun Strowman, riuscendo a vincere dopo un pugno sul volto rifilato all’avversario, che non è riuscito a tornare sul ring prima del conto di dieci dell’arbitro. Una prova positiva per Gypsy King, che in appena un mese è riuscito a sfoderare una prestazione tutto sommato positiva per un neofita di uno sport entertainment come il wrestling. Al termine dell’incontro lo stesso Tyson Fury si è detto molto soddisfatto del suo esordio sul ring e di aver fatto parte di un evento così importante, ribadendo di non escludere altri impegni nel mondo del wrestling in futuro.

Primo match femminile in Arabia Saudita

Intanto ha fatto parte di questo show, che resterà nella storia di questa disciplina per via del primo incontro femminile disputato in Arabia Saudita: grande emozione durante e dopo la sfida tra Lacey Evans e Natalya (vinta per sottomissione da quest’ultima), che hanno consentito di fare un piccolo passo in avanti in favore di una visione differente del ruolo della donna nel paese arabo. Le due, che hanno fatto i loro ingressi nel ring in modalità molto più sobrie rispetto alla normalità (e coperte su tutto il corpo a eccezione di mani e volto), al termine dell’incontro si sono abbracciate, commuovendosi.

L’esordio di Cain Velasquez e il main event

Altro combattimento attesissimo era quello del debutto in WWE dell’ex campione UFC, Cain Velasquez, che si è dimostrato però ancora acerbo in questa disciplina ed è uscito sconfitto nel suo incontro contro il campione WWE Brock Lesnar. Se lo aggiudica il Team Hogan, invece, il match a squadre (5 contro 5) contro il Team Flair, grazie allo schienamento decisivo di Roman Reigns su Randy Orton. Nel main event di Crown Jewel 2019, infine, “The Fiend” Bray Wyatt è riuscito a vincere l’Universal Championship battendo il precedente campione, Seth Rollins, al termine di un durissimo Falls Count Anywhere match. Da segnalare poi la vittoria dell’arabo Mansoor, idolo di casa, nel suo incontro con Cesaro.

Tutti i risultati

Ecco tutti i risultati dello show della World Wrestling Entertainment:

– Humberto Carrillo vince la Battle Royal a 20 uomini

– Brock Lesnar batte Cain Velasquez per sottomissione e resta campione WWE

– Gallows e Anderson vincono la Tag Team World Cup

– Mansoor sconfigge Cesaro per schienamento

– Tyson Fury batte Braun Strowman per count-out

– AJ Styles sconfigge Humberto Carrillo per schienamento

– Team Hogan batte Team Flair per lo schienamento di Roman Reigns su Randy Orton

– “The Fiend” Bray Wyatt sconfigge Seth Rollins e diventa il nuovo Universal Champion