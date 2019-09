ROMA – Per il mondo del wrestling, almeno dal punto di vista televisivo, inizia ufficialmente una nuova era. Nel momento dei festeggiamenti per i 20 anni di trasmissione, infatti, uno dei due show principali della WWE, SmackDown (l’altro è Raw), cambierà posizione nel palinsesto televisivo statunitense (e di conseguenza anche italiano). Quello che era diventato un punto di riferimento nel prime time del martedì sera americano, infatti, traslocherà al venerdì, sempre in prima serata, a seguito dell’accordo milionario con il quale l’emittente Fox ha acquistato i diritti per la trasmissione dello show (mentre Raw rimarrà a USA Network, il lunedì sera).



NUOVA ERA DEL WRESTLING WWE – A partire dal 4 ottobre inizierà dunque questa nuova era per quel che riguarda SmackDown, il roster blu del mondo del wrestling in onda addirittura dal 1999. Un dato che lo certifica quale secondo show più longevo nella storia del primetime statunitense, dietro soltanto a Monday Night Raw, e davanti anche a dei colossi come i Simpson e Lessie. Per questo motivo la Fox ha deciso di investire una cifra superiore al miliardo di dollari per ottenere i diritti relativi ai prossimi cinque anni, richiedendo appunto anche lo spostamento di giorno sul calendario settimanale (non una novità, in realtà, visto che il venerdì era già stato il giorno di SmackDown dal 2005 al 2015). Come nel consueto stile WWE, la prima puntata del nuovo corso sarà organizzata in grande, con la presenza di importanti stelle del passato che hanno contribuito a rendere popolare lo show negli ultimi vent’anni: annunciata infatti la presenza di stelle come Dwayne “The Rock” Johnson, John Cena, Triple H, “Stone Cold” Steve Austin le The Bella Twins e molti altre ancora, con tanti possibili colpi di scena all’orizzonte.



LA PROGRAMMAZIONE IN ITALIA – In più, l’attuale campione del mondo WWE, Kofi Kingston, affronterà in un match titolato Brock Lesnar, che tornerà a lottare in un match a SmackDown (non relativo ai PPV) a distanza di 15 anni dall’ultima volta, precisamente dal suo incontro con Hardcore Holly del 2 marzo 2004. Il prossimo 4 ottobre sarà dunque un giorno storico per il mondo del wrestling. E come sempre la WWE ha intenzione di fare le cose in modo memorabile. Per quanto riguarda la trasmissione dello show in Italia, SmackDown verrà trasmesso in diretta ogni notte fra venerdì e sabato su Sky Sport Arena alle ore 2, con il commento in lingua originale. Le repliche verranno poi riprodotte, sempre sullo stesso canale, con il commento in italiano ogni sabato sera alle ore 21.15, mentre il secondo passaggio andrà in onda la domenica alle 16 e il terzo il lunedì alle 22.30.

