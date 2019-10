Tyson Fury sul ring di Wrestling WWE

– Quella appena trascorsa è stata una settimana piena di novità per il mondo del wrestling. La WWE, la compagnia di riferimento per quel che riguarda questo sport-entertainment, ha dato avvio alla sua season premiere, che ha portato il palinsesto televisivo statunitense (e di conseguenza anche quello italiano) ad avere tre programmi settimanali: Raw il lunedì, NXT il mercoledì (nello stesso giorno in cui è iniziata anche la trasmissione di Dynamite, show della neonata federazione concorrente, la AEW) e SmackDown il venerdì. Una copertura sempre più capillare, a cui si è aggiunto anche il PPV Hell in a Cell andato in onda domenica notte. Inevitabile che la World Wrestling Entertainment abbia sfruttato questa settimana di maggiore attenzione mediatica, ricorrendo come spesso accaduto in passato a colpi di scena e ospiti a sorpresa.

Nella storica puntata di SmackDown in particolare (con il trasferimento milionario sull’emittente televisiva FOXSports e il conseguente passaggio della programmazione dal martedì al venerdì) sono state riservate le principali fonti d’attrazione, visto che lo show si è concluso con l’arrivo dell’ex campione dei pesi massimi UFC Cain Velasquez, che nella storyline della WWE andrà a sfidare l’altro ex atleta di arti marziali miste, Brock Lesnar. All’interno di quella puntata, poi, c’è stato anche un segmento che ha visto coinvolto il pugile Tyson Fury, presente in prima fila ad assistere allo show. Nel corso di un match a squadre (Viking Raiders e Braun Strowman contro The O.C.), il boxeur ha avuto un battibecco (costruito precedentemente) con il wrestler Braun Strowman, scavalcando le barriere e simulando un tentativo di rissa (subito sedato dal servizio di sicurezza). Dopo quell’episodio la WWE ha formalmente invitato lo stesso Tyson Fury alla Rabobank Arena di Bakersfield, in California, per partecipare all’episodio di Raw andato in onda questa notte e, come prevedibile, quello che era stato evitato venerdì scorso si è puntualmente verificato: il pugile e Braun Strowman hanno avuto un confronto sul ring che è rapidamente degenerato in una rissa furibonda (si parla sempre di storyline, s’intende), che è stata sedata a stento da tutti gli altri atleti del roster rosso della World Wrestling Entertainment e dalla sicurezza.

Possibile incontro a Wrestlermania 36?

In pratica sono state gettate la basi per la costruzione di un match di wrestling tra i due, che sicuramente si svolgerà in uno dei PPV più importanti. Generalmente per questo genere di ospiti speciali il tutto viene rimandato a WrestleMania, cioè il “Super Bowl del wrestling” che si tiene ogni anno tra marzo e aprile (la prossima edizione sarà il 5 aprile 2020 al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida), ma dipenderà molto da come il 31enne inglese di Manchester uscirà dal suo prossimo incontro di boxe, la rivincita con Deontay Wilder già fissata al prossimo 22 febbraio, come aveva annunciato lo stesso Fury: “L’incontro è stato confermato. Questa volta lo batterò. Questa volta non vengo da un’assenza di 3 anni dal ring, questa volta non ho abusato dell’alcol”. La sfida precedente era stata disputata lo scorso dicembre allo Staples Center di Los Angeles, incontro valido per il mondiale dei pesi massimi Wbc finito in parità (unico match dei suoi 30 non vinto in carriera da Tyson Fury), risultato che consentì all’americano Wilder di mantenere il titolo. Adesso ci sarà una rivincita, poi il pugile inglese potrà dedicarsi anche al mondo del wrestling WWE.

I precedenti incroci tra Wrestling e boxe

Nel caso in cui dovesse concretizzarsi questo scenario a WrestleMania 36, non si tratterebbe di certo della prima volta che i due mondi finiscono per incrociare le loro strade: tutto iniziò con l’epica (ma molto criticata) sfida del 26 giugno 1976 fra Antonio Inoki e Muhammad Ali, a seguire è stato il turno anche di Mike Tyson con “Stone Cold” Steve Austin (il video ufficiale WWE su YouTube conta ben 49 milioni di visualizzazioni) e Shawn Michaels, due wrestler che accompagnò sul ring nelle vesti di arbitro speciale a WrestleMania XIV. Dieci anni più tardi è toccato poi a Floyd Mayweather cimentarsi in un match senza squalifiche (vincendo anche) nell’edizione XXIV dello “Showcase of the Immortals” contro il gigante Big Show, che nelle settimane precedenti per rendere più credibile la storyline accettò di farsi rompere il naso in diretta televisiva dal pugno di “Pretty Boy”. Qualche mese prima sul quadrato dello sport-entertainment era salito invece Evander Holyfield, che però si era confrontato con Matt Hardy in un match di boxe. Insomma, Tyson Fury sarà solo l’ultimo di una lunga serie di ospiti vip arrivati dal mondo del pugilato.